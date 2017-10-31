ФАС усмотрела в намерениях «Морской дирекции» злой умысел

Антимонопольная служба не позволила «Морской дирекции» снять с линии Кавказ – Крым паромы «Гликофилоуса III» и «Майор Чапичев».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», УФАС

потребовало от оператора Керченской морской переправы – ООО «Морская дирекция» отменить решение от 24 октября, останавливающее движение этих паромов в период с 1 по 30 ноября.

На сайте «Морской дирекции» размещено расписание движения паромов. Оно снабжено припиской: «Расписание может быть изменено в зависимости от пассажиропотока». Видимо, с наступлением холодов пассажиропоток упал настолько, что всем семи курсирующим через Керченский пролив паромам выручки уже не хватает. И, возможно, «Морская дирекция» решила «не размазывать» немногочисленных пассажиров и грузы между всеми заинтересованными компаниями. Пожертвовали интересами фирм-владельцев паромов ООО «Коксохимтранс» и ООО «Варт и К» (из Москвы и Сочи соответственно).

Однако ФАС усмотрела в этом нарушение антимонопольного законодательства и обязало оператора не только вернуть перевозчиков на линию, но и опубликовать отмену прежнего распоряжения директора на сайте «Морской дирекции» до 17 часов 00 минут 31 октября 2017 года. За час до указанного срока сканированных копий писем, направленных перевозчикам, согласно предписанию ФАС, на сайте еще не было.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 31.10.17

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