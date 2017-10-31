Сына главы МВД Украины задержали по подозрению в растрате госбюджета  

Сын главы МВД Украины Арсена Авакова задержан по подозрению в растрате 14 млн бюджетных гривен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Александра Авакова, а также экс-замминистра внутренних дел Украины и представителя коммерческой фирмы «Днипровенд», победившей в 2015 году в тендере по поставке 5 тысяч рюкзаков для Нацгвардии. После этого всех троих задержали.

По версии следствия, закупка производилась по цене существенно выше среднерыночной. Более того, «товар не был поставлен вовремя и к тому же не отвечал требованиям, установленным МВД Украины, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 14 млн гривен», –заявили в НАБУ, сославшись на материалы досудебного расследования.

Проверяется так же информация, появившаяся в украинских СМИ, что закупка была совершена через компании, подконтрольные Арсену Авакову. Сам глава МВД Украины заявил, что его сын невиновен и подчеркнул, что счел задержание Александра акцией, направленной против него – главы МВД, но давить на него любым способом бесполезно.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 31.10.17

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