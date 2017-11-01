Украина  внесла в  ООН новую резолюцию по Крыму

Украина внесла в секретариат Третьего Комитета Генассамблеи ООН проект обновленной резолюции по Крыму. Соавторами документа выступили представители 34 стран.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рассмотрение резолюции в Третьем комитете запланировано на середину ноября. Украина рассчитывает, что на всеобщее голосование Генеральной Ассамблеи резолюцию вынесут уже в декабре.

В резолюции, в числе прочего, содержатся требования к России отменить запрет Меджлиса крымско-татарского народа (деятельность организации запрещена в России по решению Верховного Суда РФ в сентябре 2016 года), обеспечения обучения на украинском и крымско-татарском языках, а также доступа международных организаций в Крым.

Отметим, в 2013-2014 учебном году, согласно официальным данным, на крымско-татарском языке на полуострове обучались около 3% школьников. На сегодняшний день эта цифра осталась практически без изменения. А вот число обучающихся на украинском языке снизилось с 7% до 1%. В министерстве образования РК подчеркивают: язык обучения выбирают родители, а за последние 3 года спрос на украинский язык в Крыму резко упал, так как украинские военные покинули полуостров вместе с семьями, а у выпускников школ отпала необходимость учить этот язык для поступления в вузы.

Сейчас 15 общеобразовательных школ Крыма ведут обучение на крымско-татарском языке, 1 школа – на украинском. Кроме того, в русскоязычных школах работает 137 классов с крымско-татарским языком и 19 классов с украинским. Плюс ко всему, изучать родной язык (крымско-татарский, украинский, армянский, болгарский, новогреческий, немецкий) непосредственно в школе имеют возможность 33 тысячи учеников, обучающихся в русскоязычных классах.

Что же касается посещения Крыма международными организациями, то к этому никаких препятствий нет, заявляют в МИД России, – достаточно оформить документы на въезд в РФ.

Нью-Йорк, Платон Ефимчук

Нью-Йорк. Другие новости 01.11.17

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