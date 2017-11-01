В Крыму вынесли приговор военным-контрабандистам

Сотрудники ФСБ пресекли попытку российских военных доставить на Украину запчасти для вертолетов и истребителей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в частности, в мае прошлого года крымчане попытались нелегально вывезти на территорию соседнего государства оборудование, которое может быть использовано при создании военных вертолетов Ка-27, Ка-50, Ка-52, Ми-8т, Ми-24, Ми-26 и средств доставки оружия массового поражения – дальнего бомбардировщика Ту-22М3. Пересечь границу военнослужащие так и не смогли – их остановили сотрудники пограничного управления ФСБ Крыма совместно с управлением ФСБ России по ЧФ.
По решению гарнизонного военного суда Симферополя начальник технико-эксплуатационной части авиационного полка морской авиации ЧФ и бортовой авиационный техник смешанной вертолетной эскадрильи признаны виновными.
С учетом полного признания вины и раскаяния первый получил 3 года 6 месяцев условно со штрафом 300 тыс рублей, второй – 3 года условно со штрафом 200 тыс рублей, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Крыму.
Армянск, Анастасия Зук
Армянск. Другие новости 01.11.17
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