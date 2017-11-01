Россияне выбирают Турцию: Крым не досчитался 200 тысяч туристов

Крым начал терять свою популярность как курортный регион.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2017 году Крым посетили на 200 тысяч меньше отдыхающих, чем в прошлом году.

Правда, в Ростуризме считают, что сравнивать показатели двух последних лет некорректно: в прошлом году как туристическое направление была закрыта Турция, что отразилось на росте интереса к Крыму.

«По данным на 27 октября текущего года, в Крыму отдохнули 4 миллиона 930 тысяч туристов. Мы, конечно же, всегда сравниваем показатели текущего года с прошлогодними, но мне представляется, что это не совсем корректно, потому что 2016 год был годом совершенно уникальным для туризма в нашей стране. Не присутствовали на туристском рынке альтернативные конкурентные предложения – в частности Турция», – рассказал сегодня глава Ростуризма Олег Сафронов, предположив, что показатели все же могут сравняться до конца года. Севастополь, по данным руководителя ведомства, посетило 400 тысяч человек.

К слову, в Турции в этом году побывали 4 миллиона российских туристов. При этом в Ростуризме считают, что тамошним властям нужно усиливать вопросы безопасности: в этом году в Турции погибли 125 российских туристов. Среди причин смерти – ДТП и травмы, полученные в средствах размещения, в бассейнах.

Несмотря на снижение в Крыму туристического потока, прямые налоговые поступления от отрасли выросли. По данным Сафронова, в бюджет республики за январь-сентябрь 2017 года поступило на 8,3% больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. Доля организованных туристов от общего количества отдыхающих составила 22,8%, что почти соответствует прошлогоднему показателю.

«В этом году в Крыму проведена большая работа по развитию инфраструктурной базы туризма. Более 50 средств размещения были модернизированы, открыто 6 новых отелей. Проведена классификация 104 средств размещения», – сообщил Сафронов.

По данным министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, результаты проведенных в высокий сезон исследований показали, что до 90% отдыхающих в Крыму называют причиной приезда в республику «пляжный отдых». Тем не менее, власти планируют развивать и другие направления туризма, в том числе паломнический.

По словам главы Ростуризма, не снижается интерес к Крыму и со стороны иностранцев, в том числе – жителей Украины.

«Иностранные туристы, несмотря на санкции против нашей страны и против Крыма, все-таки активно едут на полуостров. Серьезный поток существует из нашей соседней страны Украины, несмотря на препоны, которые там создают власти для туристов. Кроме этого, большое количество иностранцев приезжают в Крым из европейских стран, из Америки, из стран Ближнего Востока, и этот поток постоянно увеличивается», – рассказал Сафронов.

Иностранцев ожидают и на туристском форуме «Открытый Крым», который 2-3 ноября пройдет в Ялте. Волченко анонсировал визит участников форума из Италии и стран ближнего зарубежья, не став раскрывать подробностей, так как организаторы мероприятия вынуждены «держать до последнего момента в секрете» фамилии иностранных делегатов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 01.11.17

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