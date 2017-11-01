Пострадавшие поселки ЮБК начали подключать к газу

В Крыму начинают подключать к газоснабжению населенные пункты и объекты, пострадавшие в результате ЧП на сетях под Алуштой.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня ночью на ЮБК были повреждены два участка газопроводов среднего давления – один в районе поселка Виноградное, другой – в селе Запрудное. В первом случае без газоснабжения остались около 1,5 тысяч человек поселках Виноградное, Кипарисное, Малый Маяк, Пушкино, Утёс. Во втором – около 9 тысяч человек. В зону аварии попал и МДЦ «Артек».

На данный момент газоснабжение «Артека» уже полностью восстановлено, сообщили в Минтопэнерго Крыма.

В районе газораспределительной станции (ГТС) «Виноградное» завершаются восстановительные работы, начинают подключать к газу потребителей.

Объем работ в районе ГТС «Запрудное» несколько больше – пришлось заменить поврежденный участок трубы. Поэтому там подключения начнутся после 16:00.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 01.11.17

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