Крыму советуют  не жадничать и снижать цены в межсезонье

В Ростуризме рекомендуют властям Крыма перенять опыт Краснодарского края по бюджетному оздоровлению.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», республика должна принять активное участие в реализации федерального проекта «Доступные путешествия» и организовать свой пул санаториев и пансионатов для работы в межсезонье со скидками.

По словам главы Ростуризма Олега Сафронова, этот федеральный проект имеет огромное значение для пенсионеров и граждан с невысоким уровнем достатка, которые за счет его реализации получают возможность качественно и недорого путешествовать по России, а также оздоровиться.

Объекты размещения Сафронов предложил объединить в рамках республиканкой маркетинговой программы под условным названием «Крымская здравница».

По его словам, в Краснодарском крае нашлось 40 пансионатов и санаториев, которые с октября 2017 года по апрель 2018 года будут предоставлять скидки от 5% до 50% на проживание и лечение. По мнению Сафронова, немаловажным для такого отдыха в межсезонье является и традиционное снижение цен на авиаперелеты и железнодорожные перевозки.

Глава Ростуризма считает, что развитие подобного вида туризма положительно скажется в целом на всей отрасли и даже позволит снизить цены на отдых в средствах размещения.

«Крым мы считаем круглогодичным местом отдыха и лечения. Это для нас исключительно важно, так как позволяет создать условия для эффективной работы имеющихся туристско-рекреационных возможностей. Тем самым, мы можем через равномерную максимальную загрузку в течение всего года обеспечить условия для либо снижения стоимости размещения в высокий туристский сезон, либо неповышения стоимости», – заявил Сафронов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 01.11.17

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