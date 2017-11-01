В Севастополе школьница угодила под колеса автобуса

В Севастополе автобус сбил девочку на пешеходном переходе в центре города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем. Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу возле Дворца детского и юношеского творчества.

В результате ДТП ребенок сильно не пострадал: «С девочкой вроде нормально. Не кричала, не плакала. Автобус зацепил ее за рюкзак и протащил несколько метров», – написал в соцсети очевидец. Одни винят в дорожном происшествии водителя, который должен был сбросить скорость перед пешеходным переходом, другие же отмечают, что ребенка не было видно из-за припаркованных возле «зебры» автомобилей.

А вот третьи считают, что виной всему местные власти: «А почему никто не обвиняет в происшедшем, как и в других тысячах случаев, наши власти. Почему в таких опасных местах наши власти, несмотря на ужасную статистику смертей, не ставят светофоры, которые включаются при нажатии кнопки пешеходом? Не там ищем виновных, все они сидят в правительстве и в Заксобрании».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 01.11.17

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