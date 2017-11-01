В Севастополе обнаружили  нелегальные могилы

В Севастополе хоронили людей в нелегальные могилы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», место погребения, не входящее в реестр кладбища, а также другие грубые нарушения выявили в ходе совместной проверки городской прокуратуры, МВД, управления охраны объектов культурного наследия, Севреестра, региональных подразделений Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

«Выявлены грубые нарушения земельного законодательства и санитарно-эпидемиологических норм, допущенные специализированной организацией при содержании мест погребения, а также бюджетного законодательства при заключении контракта на выполнение работ по капитальному ремонту территории братского кладбища в Балаклавском районе», – сообщила пресс-службы прокуратуры Севастополя.

Кроме того, сотрудники надзорного ведомства установили, что городские медучреждения нарушали законодательство при оформлении документов, необходимых для погребения. В организации, попавшиеся на этом, а также в госучреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела Севастополя», прокуроры по итогам проверки внесли 8 представлений. Пока рассмотрено только два документа, по которым организациями были приняты меры – в том числе с привлечением к дисциплинарной ответственности двух сотрудников.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 01.11.17

Поле боя – Крым: президентские блондинки соревнуются, кто дальше плюнет. / В Севастополе школьница угодила под колеса автобуса. / В Крыму снова пойдет снег . Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»