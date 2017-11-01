Выбор профессии: украинских школьниц учат, как работать проститутками

В школах Николаева старшеклассницам раздали методички по основам «секс-бизнеса».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители одной из общественных организаций прочитали старшеклассникам лекцию, о том, как правильно защититься от СПИДа, а после раздали подросткам обучающие брошюры. В издании сообщается как о методах контрацепции, так и о том, как вести себя с «клиентами».
«Ты выбрала очень опасную профессию, но если будешь всегда придерживаться этих простых правил, то получишь шанс прожить долгую жизнь», – цитируют «методичку» местные СМИ.
Здесь же приводятся советы на каждый день: брать оплату с клиентов наперед, оговаривать объем услуг и количество клиентов заранее, отдавать предпочтение гостиницам, а не квартирам. В администрации школы заявили, что не знали о том, какие брошюры попадут в руки подрастающего поколения.
Николаев, Анастасия Зук
Николаев. Другие новости 01.11.17
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