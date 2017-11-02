Теперь и Интернет: в Крыму повредили линию связи

В Крыму повредили оптоволоконную линию связи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вечером 1 ноября по вине строителей трассы «Таврида» на участке между поселком Приморский и селом Батальное в районе Феодосии.

Это привело к отключению от Интернета части абонентов, так как не весь трафик удалось перевести на резервную линию. Проблему обещали устранить в течение ночи.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 02.11.17

02 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Выбор профессии: украинских школьниц учат, как работать проститутками. / В Крыму ликвидировали последствия аварий на газопроводах. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»