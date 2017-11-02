В Крыму электричка снесла пешехода

В Крыму под колесами электрички погибла девушка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», машинист утверждает, что девушка переходила железнодорожные пути в неустановленном месте, была в наушниках и не реагировала на звуковые сигналы. Не помогло и экстренное торможение.

«По предварительным данным причиной трагедии стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах транспорта», – сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте, уточнив, что ЧП произошло на перегоне станций «Симферополь – Молодежная».

Полиция уже установила личность погибшей. Ею оказалась 28-летняя жительница Симферополя. Сейчас сотрудники МВД выясняют все обстоятельства произошедшего и ищут очевидцев.

В полиции напомнили: железнодорожные пути можно переходить только по специально оборудованным переходам, убедившись, что в поле зрения нет приближающихся составов. При этом слушать музыку в наушниках – запрещено. Скорость поезда достигает до 180 километров в час, а тормозной путь может составить от 700 метров до полутора километров.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 02.11.17

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