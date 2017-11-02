Не ходите, парни, в клуб: военкоматы объявили облаву на украинцев

На Украине осенний призыв оказался на грани срыва: призывников отлавливают на улицах и в ночных клубах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только 4% молодых людей, которым вручили повестки, явились на призывные участки. При этом далеко не все из вышеуказанного числа смогут пройти медкомиссию.

Свое нежелание служить в армии украинцы, в основном, объясняют тем, что не хотят участвовать в военных действиях на востоке страны. Одни – попросту боятся, другие – не хотят убивать соотечественников. Парней поддерживают и родители, которые отмечают: это не их война.

Чтобы хоть как-то восполнить необходимое количество новобранцев, киевские военкоматы совместно с полицейскими начали облаву. В столичных ночных клубах уже стартовали тотальные проверки: официально это называют розыском призывников-уклонистов. Например, в минувшие выходные 32 посетителя одного из клубов были доставлены в военкомат. По результатам проверки 17 человек отпустили, а 15 заставили проходить медкомиссию. По информации украинских СМИ, среди задержанных оказался крымчанин, который, по сути, не подлежит мобилизации. Также поступают сообщения, что молодых людей неоднократно задерживали на улицах и доставляли для дальнейшей проверки на призывные участки.

Отметим, что призывная кампания на Украине проходит до конца ноября.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 02.11.17

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