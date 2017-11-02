В Крыму осталось меньше тысячи доз вакцины от полиомиелита

В Крыму не хватает вакцин от полиомиелита.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сложившийся дефицит препарата может негативно отразиться на здоровье детей.

Похожая ситуация сложилась в Адыгее, Хакасии, Ингушетии и ряде других регионов России. При этом в некоторых субъектах вакцина вообще отсутствует, а общий дефицит по регионам составляет более 800 тысяч доз, сообщает Life.ru. В Севастополе охват вакцинации от полиомиелита составляет всего от 30% до 40%.

В межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю заявляют, что вакцина от полиомиелита в медучреждениях республики: «На сегодня все лечебные учреждения имеют препараты для проведения иммунизации», – сообщила корреспонденту РИА «Новый День» руководитель управления Наталья Пеньковская.

В то же время Пеньковская не смогла уточнить конкретное количество оставшихся доз, и порекомендовала обратиться за информацией по этому поводу в министерство здравоохранения Крыма: «Через них идет распределение по лечебной сети и у них этот мониторинг более оперативный», – сказала Пеньковская.

Однако в пресс-службе министерства здравоохранения республики оперативный комментарий со сведениями о точном количестве имеющейся вакцины от полиомиелита предоставлять отказались.

Отметим, что полиомиелит является опасным вирусным неизлечимым заболеванием, который поражает нервную систему. Среди первых симптомов – высокая температура, головная боль, рвота, боль в конечностях. Полиомиелит может стать причиной полного паралича и смерти. В основном им заболевают дети в возрасте до пяти лет.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 02.11.17

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