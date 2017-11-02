В Крыму  пассажирский автобус попал в снежную западню

В Крыму автобус с пассажирами попал в снежную западню.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, 1 ноября, в связи с сильными снегопадами, спасатели организовали патрулирование трасс в предгорьях и горных районах полуострова. Мера оказалась не лишней: в районе Чатыр-Дага, на подъеме от села Мраморное, на дороге образовались снежные заносы, в которых застрял автобус «Mercedes Sprinter». В салоне находились 18 пассажиров, в том числе 5 детей. Медицинская помощь никому из них Спасатели на служебных автомобилях перевезли людей в село Заречное, после чего с помощью специального оборудования вытащили автобус из снега.

Спасательные работы осложнялись сильным снегопадом, туманом и штормовым ветром.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 02.11.17

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