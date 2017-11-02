Из-за аварии без электроэнергии остались более 6 тысяч крымчан

Симферополь, Ноябрь 02 (Новый День, Леонид Маковецкий) –В Крыму произошла еще одна авария на энергосетях. На этот раз отключилась подстанция «Перевальное».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в министерстве топлива и энергетики Крыма отключение населенных пунктов Симферопольского района от электроэнергии объяснили поломкой оборудования.

«В 10-55 вышел из строя высоковольтный ввод секционного выключателя на подстанции 110 киловольт «Перевальное». Отключилась воздушная линия, питающая 14 населенных пунктов. К 11-28 питание по семи населенным пунктам было восстановлено», – сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе министерства топлива и энергетики Крыма, добавив, что подобная поломка – обычная ситуация для осенне-зимнего периода.

В данный момент подключение оставшихся обесточенными населенных пунктов к электроснабжению продолжается.

Стоит отметить, что в отличие от министерства топлива и энергетики Крыма представители «Крымэнерго» отказались комментировать ситуацию. В контактном центре «Крымэнерго» сослались на отсутствие полномочий давать комментарии СМИ, а в орготделе предложили дождаться сводки о ЧП на сайте ГУПа, так как работники отдела также не имеют права «выступать спикерами от лица предприятия». Руководитель «Крымэнерго» Алексей Татаренков, на момент звонка корреспондента РИА «Новый День»», по информации сотрудников приемной, находился на совещании и был недоступен для комментария.

Вместе с тем, из-за отсутствия официальной информации от уполномоченных органов, у крымчан начали появляться тревожные предположения о новой диверсии.

В опубликованном впоследствии пресс-релизе «Крымэнерго», уточняется, что без света после аварии остались 6 тысяч 476 абонентов, а сейчас ждут подключения – 3 тысячи 304 абонента.

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