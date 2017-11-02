В Севастополе перекроют центр города для автотранспорта

В Севастополе на время праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства, в центре города перекроют движения для автотранспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничения вводятся как на стоянку, так и на проезд автотранспорта. В частности, стоянка и остановка на площади Нахимова будет запрещена с вечера 3 ноября до 6:00 6 ноября. Также с 18:00 3 ноября и до 14:00 4 ноября стоянка автотранспорта запрещается от площади Суворова до площади Нахимова, на проспекте Нахимова, на участке улицы Советская до улицы Ленина.

С 22:00 3 ноября и до 09:15 4 ноября на участке улицы Ленина – от площади Суворова до площади Нахимова, по проспекту Нахимова и до улицы Ленина, а также от спуска Котовского до Троллейбусного спуска ограничивается движение всего транспорта, кроме общественного и машин экстренных служб. С 09:15 и вплоть до 14:00 4 ноября на указанных улицах прекращается движение всего транспорта.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 02.11.17

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