Синдром Поклонской: коммунисты Севастополя пожалуются в прокуратуру на фильм Дебижева «Раскаленный хаос»

Севастопольские коммунисты решили последовать примеру экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской и продолжить сезон киноскандалов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вслед за распиаренным Поклонской и ее сторонниками «Матильдой», стать хайпом претендует документальный фильм «Раскаленный хаос». Сергея Дебижева. Один из наиболее известных фильмов режиссера – «Два капитана – 2», выпущенный в 1992 году. Его новое детище рассказывает о причинах и событиях революции 1917 года. Премьерные показы «Раскаленного хаоса» в России начали с Крыма и Севастополя, при поддержке министерства культуры Крыма и фонда Ялтинского международного экономического форума. Среди зрителей на одном из таких сеансов и оказались коммунисты Севастополя, которых увиденное возмутило настолько, что они решили добиться оценки фильма со стороны прокуратуры.

«Это был сборник разных антисоветских мифов, которые отечественный читатель узнал в конце 80-х годов, в годы «перестройки». Тут есть все: и заговор западных спецслужб с тайными обществами против набирающей мощь России. Правда, ближе к середине фильма «набирающая мощь» Россия почему-то предстает неспособной вести длительную современную войну. Представленная страной высоких идеалов, во второй половине фильма Россия становится страной «злых людей», а ее столица – пристанищем уголовников и проституток», – рассказали в пресс-службе Севастопольского городского отделения ЛКСМ РФ о своем видении фильма.

По мнению коммунистов, в «Раскаленном хаосе» «советская власть представлена, как бесовщина на земле, которая ночами спать не могла, только и думала, как бы поскорее превратить русский народ в «население»». В качестве повода обращения в надзорное ведомство послужит обнаруженные ими в фильме «проявления антисоветизма и русофобии».

К слову, комментируя скандалы вокруг «Матильды», Дебижев, заявлял, что «монархически настроенная часть общества вполне справедливо возмущена искажением исторической правды», а на предположения о том, что его фильм также могут потребовать запретить, ответил: «Все, что я делаю, я делаю в интересах своей страны».

Отметим, политологи предполагают, что в ближайшее время подобные скандалы будут возникать, как грибы после дождя: это заманчивый способ пиара, позволяющий быстро и без лишних затрат стать героем всероссийской информационный повестки.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 02.11.17

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