Газопроводы в Крыму взяты под усиленную охрану

Все объекты крымского госпредприятия «Крымгазсети» взяты под усиленную охрану.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», также ГУПом планируется закупка камер, для фиксации происходящего на территориях, где размещены газопроводы.

«У нас есть план противодействия террору и диверсиям. В соответствии с этим планом мы увеличили количество людей для обходов, изменили график объезда-обхода газопроводов. С охранной фирмой, которая нас обслуживает, проводим совместные мероприятия по выявлению подозрительных лиц и предметов в охранной зоне наших газопроводов», – сообщил корреспонденту РИА «Новый День» директор «Крымгазсетей», депутат Госсовета Крыма Сергей Тарасов.

По его словам, план противодействия был принят после создания предприятия в 2014 году. Но выполняется он постепенно, так как предполагает масштабное финансирование.

«Если будут какие-то дополнительные источники финансирования, то естественно мы эти дела поправим и ускорим», – заключил Тарасов.

Как уже сообщал «Новый День», в результате диверсии в Крыму были повреждены опора ЛЭП и два газопровода – в районе сел Запрудное и Виноградное. Специалисты, проанализировав характер повреждений, пришли к выводу, что коммуникации были взорваны. Такого же мнения придерживаются и следователи. Изучив собранные материалы, прокуратура Крыма направила их в республиканское управление ФСБ, сотрудники которого возбудили три уголовных дела.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 02.11.17

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