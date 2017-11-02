Польша закроет въезд для украинских националистов

В Польшу перестанут пускать украинских националистов. Об этом заявил министр иностранных дел республики Витольд Ващиковский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время готовится законопроект, запрещающий въезд в Польшу украинским националистам, придерживающимся антипольских взглядов. «Люди, которые демонстративно носят мундиры СС «Галичина» (Запрещена в РФ), в Польшу не въедут. Это также касается людей, которые не позволяют, например, продолжать эксгумацию, продолжать восстановление польских памятных мест», – цитируют украинские СМИ Ващиковского.

Он отметил, что нововведения коснутся и тех, кто демонстрируют и используют административные инструменты против Польши: «Они тоже столкнутся с последствиями», – заключил дипломат и намекнул, что сомневается в целесообразности визита президента Польши на Украину.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 02.11.17

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