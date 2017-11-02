Итальянский эксперт: Крыму необходимо изменить архитектурный облик здравниц

Президент международной ассоциации архитекторов Джиованнанджело Де Анджелис посоветовал найти для Крыма хорошего архитектора. Об этом он заявил на V Международный туристском форуме «Открытый Крым», который проходит в Ялте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению итальянского эксперта, полуостров является интересным для иностранных инвесторов, однако, чтобы воплотить все задумки в жизнь, необходимо создать гибкую политику для инвестирования и деликатно подходить ко всем вопросам, в том числе и политическим.

В тоже время он отметил, что самой большой проблемой Крыма в туристической сфере является то, что большинство объектов санаторно-курортного комплекса не соответствуют современным нормам, в первую очередь их выдает архитектурный облик, который необходимо менять.

«Необходимо создать новую модель. При этом использовать опыт других стран и избежать ошибок», – подчеркнул эксперт и посоветовал для этого искать специалистов – выходцев из местных университетов: «Хороший архитектор приходит не извне, а изнутри».

Напомним, вопрос с поиском архитекторов в Крыму действительно проблемный. Только за последний год в ряде городов полуострова сменили градостроителей, а некоторым так и не нашли замену.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 02.11.17

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