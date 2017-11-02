Украина  снова бряцает оружием на границе с Крымом

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) начали испытания зенитных ракет: стрельбы провели на границе с Крымом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в ВС ВСУ подчеркнули, что стрельбы, организованные в Херсонской области, проходят исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, со строгим соблюдением всех норм международного права.

«В рамках проведения испытаний, боевые расчеты подразделений зенитных ракетных войск отработают практические задачи с боевыми (и имитируемыми) пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям-беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3»Рейс»», – сообщили в ведомстве.

Военный эксперт Александр Пылаев выразил мнение, что если будет налажено серийное производство данных ракет, Киев не преминет использовать это в политических целях, но это вряд ли можно считать угрозой для России:

«Технологически, думаю, что эти ракеты будут хуже, чем С-300. Несмотря на пропагандистские заявления, я не верю в возможности украинской радиоэлектронной отрасли, прежде всего, в плане создания достойной радиоэлектронной начинки, которая обеспечивала бы характеристики, сопоставимые хотя бы с С-300: как по точности наведения, так и по возможности сопровождать одновременно несколько целей. Все-таки электроника – это отдельная отрасль, напрямую не связанная со школой ракетостроения, которая на Украине еще как-то может жить», – цитирует эксперта РИА «Новости».

Херсон, Платон Ефимчук

Херсон. Другие новости 02.11.17

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