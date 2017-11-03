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Пятница, 3 ноября 2017, 13:35 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Крыму нужно 2,5 млрд рублей на строительство детсадов

Крыму нужно 2,5 млрд рублей на строительство детсадов

Власти Крыма попросят правительства РФ выделить в 2018 году 2,5 млрд рублей на строительство детских садов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время очередь в дошкольные учреждения полуострова превысила 23 тысячи человек.

«На следующий год будем обращаться с просьбой выделить нам еще 2,5 млрд рублей на то, чтобы ввести дополнительно 5 тысяч мест в детских садах. При очереди более 23 тысяч это не кардинальное решение вопроса, но, тем не менее, поэтапно будет виден «свет в конце тоннеля», – отметил глава РК.Как сообщал «Новый День», очереди в детские сады в Крыму планируют ликвидировать к 2020 году. На сегодняшний день хуже всего дела обстоят в Симферополе и Ялте.

Симферополь, Анастасия Зук

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