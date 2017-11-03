В Симферополе у инвалида по зрению отобрали квартиру

Жителя Симферополя – инвалида по зрению, обманом лишили жилья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мошенники подделали документы, которыми впоследствии воспользовались для того, чтобы оставить симферопольца без квартиры.

Как уточняют в пресс-службе прокуратуры Крыма, сотрудники которой обнаружили признаки совершения преступления, «установлен факт использования поддельной доверенности на распоряжение имуществом».

Собранные в результате проверки надзорного ведомства материалы были переданы следователям, которые возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Жилье симферопольцу обещают вернуть.

«Принимаются меры гражданско-правового характера с целью возвращения потерпевшему незаконно отчужденной квартиры», – сообщили в пресс-службе.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 03.11.17

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