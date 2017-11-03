Житель Украины собирался накормить крымчан ядовитыми пилюлями

На Крымской границе таможенники изъяли у гражданина Украины партию запрещенных препаратов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе досмотра в крымском автомобильном пункте попуска «Перекоп» в машине жителя соседнего государства таможенники обнаружили две картонные коробки, в которых находилось более двух тысяч упаковок с препаратами, предназначенными для борьбы с лишним весом.
Всего было изъято более 31 тысячи капсул, в составе которых содержится вещество сибутрамин, включенный в «Списки сильнодействующих и ядовитых веществ».
По факту контрабанды сильнодействующих веществ в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 7 лет, сообщили в пресс-службе таможни Крыма.
Отметим, что употребления сибутрамина может вызвать тяжелые побочные последствия, особенно у людей с патологиями сердечно-сосудистой системы, и может продаваться только в аптеках и только по рецепту.
Армянск, Анастасия Зук
Армянск. Другие новости 03.11.17
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