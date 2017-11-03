Севастопольцы призывают власти отремонтировать дороги, а не грезить расширением

Власти Севастополея пытаются «внушить» горожанам, что дороги им нужнее, чем собственное жилье.

Как сообщал «Новый День», накануне стало известно, что в городе собираются расширять проезжую часть за счет сноса 14 жилых многоквартирных домов, территории которых попали на карту новых транспортных магистралей. Помимо многоэтажек, в зоне дорожного строительства оказались около двух тысяч земельных участков, находящихся в частной собственности.

Слушанья уже прошли в Гагаринском муниципалитете. Оказалось, городские жители не разделяют желания властей: «Люди настроены агрессивно, никто толком не может ничего разъяснить, все только говорят о том, что слушанья будут проходить на протяжении шести лет и шесть лет никого трогать не будут. А если вспомнить о том, что у некоторых единственное жилье, ну и пусть им дадут компенсацию, но они же на эти деньги ничего купить не смогут. Люди, по сути, из-за дорог станут бомжами», – рассказал РИА «Новый День» председатель организации «Дорожный контроль – Севастополь» Максим Мишин.

Он отметил: власти города вместо того, чтобы лишать севастопольцев имущества, должны максимально использовать существующие дороги: если их привести в нормативное состояние, то увеличится и пропускная способность проезжей части. «Там, где есть такая возможность, например Камышовое шоссе, конечно можно расширить полосы, отремонтировать разбитые участки и только после этого смотреть на динамику дорог города», – подчеркнул эксперт.

Многие дороги, по словам Мишина, находятся в ужасном состоянии. Так, в районе бухты Казачья трассу и вовсе может разрушить оползень. При этом общественник уверяет, что о возможном ЧП проинформировал все ответственные органы, в том числе и губернатора Дмитрия Овсянникова, но в ответа не получил: «Мы видим провал асфальтового покрытия. Грунт может уйти в сторону и если там окажется, к примеру, маршрутный автобус, то он уйдет на обочину и может перевернуться. Там специфическое место, так что могут быть и человеческие жертвы», – заключил Мишин.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 03.11.17

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