Центр Симферополя на целый день закроют для транспорта

В Симферополе 4 ноября на весь день перекроют движение в центре города. Это связано с массовыми мероприятиями в День народного единства.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском УМВД, с 8 утра до 10 часов вечера для автотранспорта будет закрыт проспект на участке от площади Советской до пересечения с улицей Гоголя. Кроме того, будет ограничено движение по улице Севастопольской от пересечения с улицей Чехова до площади Советской.

Плюс ко всему, в течение всего дня запрещается парковка на улицах Горького и Севастопольской в районе площади Ленина и музыкального театра.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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