Унитарные предприятия Крыма накопили огромную задолженность по налогам

Государственные и муниципальные унитарные предприятия Крыма недоплатили в бюджет более 160 миллионов рублей налогов.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФНС по РК, наибольшая задолженность зафиксирована в Феодосии, Симферополе, Бахчисарайском районе и Ялте.

Среди злостных неплательщиков – строительные и коммунальные предприятия, а так же промышленные организации.

В налоговой отметили: задолженность будет взыскана принудительно – вплоть до ареста счетов и имущества у неплательщиков.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 03.11.17

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