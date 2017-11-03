Контрабандистка пыталась переправить в Крым старинные рукописи и керамику

В Крыму расследуется уголовное дело о контрабанде культурных ценностей из Узбекистана.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в грузовом контейнере, доставленном на полуостров, сотрудники Крымской таможни и ФСБ Крыма обнаружили средневековые артефакты: 29 рукописей на арабском языке, а также 16 керамических изделий.

По данным экспертизы, три керамических изделия, общей стоимостью 800 тысяч рублей, представляют историко-культурную ценность, попадающую под действие федерального закона. Эти артефакты являются продукцией гончарных мастерских Самарканда средневекового периода.

В контрабанде керамических изделий подозревается 45-летняя жительница полуострова, которая не задекларировала перевозимые ценности. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере». В настоящее время выясняются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

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