В Крыму может произойти 9-балльное землетрясение – об этом заявили сейсмологи, исследующие античный город Акру, ушедший под воду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты Института физики Земли, изучая поднятые со дня моря артефакты, пришли к выводу, что Акра могла погибнуть из-за сильного землетрясения, случившегося на полуострове 2 тысячи лет назад. И подобное землетрясение должно повториться.

«Здесь точно произойдет еще одно такое землетрясение, как было несколько веков назад», – цитирует ТК «Звезда» научного сотрудника лаборатории прогноза земных землетрясений РАН Александра Ларькова.

По мнению ученых, эпицентр будет расположен в море у юго-восточной части Крыма. Несмотря на то, что очаг прогнозируется достаточно далеко от берега, в зону риска включили все восточное побережье. Но в особой опасности находится Судак – здесь возможны подземные толчки мощностью 9 баллов.

По мнению специалистов, подобное землетрясение может произойти в ближайшие 1000 лет.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.11.17

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