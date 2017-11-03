В общих чертах: украинским школьникам облегчат восприятие мира

В украинских школах физику, химию, географию и биологию объединят в один предмет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основы естественных наук школьникам будут преподавать в рамках объединенного курса, на изучение которого будет отводиться всего лишь три часа в неделю.

Изменения будут введены, так как специалисты министерства образования и науки Украины пришли к мнению, что гуманитарии не испытывают потребности в углубленном изучении точных наук. Предполагается, что эксперимент начнут в нескольких учебных заведениях, а после расширят на все школы гуманитарного направления страны. Отказ от полноценного изучения ранее обязательных школьных предметов, в образовательном ведомстве называют прогрессом.

«Существует международный прогрессивный опыт. Часть предметов нужно будет каким-то способом объединить, чтобы школьники с гуманитарным профилем имели общее представление про картину мира», – заявила министр образования Украины Лилия Гриневич.

Напомним, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с рекомендациями внести серьезные поправки в документ, так как украинский закон «Об образовании» не обеспечивает необходимого баланса в использовании украинского языка и языков национальных меньшинств.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 03.11.17

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