В Севастополе из-за кота маршрутка попала в ДТП

В Севастополе маршрутка с пассажирами протаранила ограждение, спасая жизнь коту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Большая Морская. Кот бросился под колеса внезапно. Водитель, чтобы не сбить животное, попытался совершить маневр, но не рассчитал и врезался в рекламный щит.

Попутно маршрутное такси снесло около десяти метров металлического ограждения. В аварии никто не пострадал, остался жив и виновник ДТП.

Автомобилисты, комментируя дорожное происшествие, отмечают, что выруливать – дело неблагодарное. И подчеркивают: любовь к кошкам могла стоить человеческих жизней: «Ладно, ограждение, а если там бы человека снес или на встречку вырулил – в лоб легковушке».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 03.11.17

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