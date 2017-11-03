В Крыму создадут школу и базу хай-дайвинга

В Крыму собираются открыть первую в мире стационарную базу хай-дайвинга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторы проекта «Круглогодичные спортивно-туристические мероприятия в Крыму» на форуме «Сообщество» рассказали президенту России Владимиру Путину о намерении создать на скале Дива в Симеизе стационарную базу по прыжкам в воду с экстремально большой высоты. Кроме того, есть предложение открыть и школу по данной дисциплине.

Авторы идеи отмечают, что материальная помощь им не нужна, необходима только административная поддержка.

Президент страны поддержать проект пообещал, но попробовать свои отказался: «Я с трех (метров – ред.) могу прыгнуть», – цитируют РИА «Новости» Путина. Отметим, проект по созданию базы хай-дайвинга в этом году стал победителем конкурса, который проводила Общественная палата РФ.

Напомним, на скале Дива в 2016 году была установлена вышка для хай-дайвинга высотой 27 метров. Общая высота скалы – 51 метр, и во время съемок одной из сцен фильма «Человек-амфибия» каскадер прыгал в море с этой скалы.

Симеиз, Анастасия Зук

Симеиз. Другие новости 03.11.17

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