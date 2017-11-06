В Ассоциацию друзей Крыма вошли представители 30 стран

Представители 30 стран учредили Ассоциацию друзей Крыма. Соответствующая декларация подписана по итогам международной конференции «Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ подписан сегодня в Ливадийском дворце.
«Основная позиция документа – признание легитимности крымского референдума. Именно этот тезис определяет все остальное», – заявил глава РК Сергей Аксенов.
Ассоциация является неформальным общественным объединением и среди прочего ставит перед собой задачу доведения до международного сообщества объективной информации и прекращение навязанной миру информационной войны.
Ялта, Варвара Бурлакова
Ялта. Другие новости 03.11.17
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