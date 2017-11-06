В Госдуме предложили аннулировать советские акты передачи Крыма

Акты о передаче Крыма Украинской СССР нужно аннулировать. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», таким образом депутат надеется лишить Украину возможности претендовать на полуостров. Напомним, Крым вошел в состав УССР по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева: соответствующий указ Президиума Верховного Совета СССР был подписан 19 февраля 1954 года.

Как разъяснили в 2015 году в Генеральной прокуратуре России, решение о передаче Крыма не соответствовало Конституции РСФСР и Конституции СССР. В разъяснении отмечалось, что Президиум Верховного Совета СССР не обладал соответствующими полномочиями.

Ялта, Варвара Бурлакова

Ялта. Другие новости 06.11.17

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