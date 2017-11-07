В Крыму насчитали около 1,5 тысяч сотрудников Службы безопасности Украины

Более двух третей военнослужащих украинской армии, служивших в Крыму до 2014 года, после присоединения к России остались на полуострове. Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным ВСУ на 1 марта 2014 года в воинских частях и учреждениях Вооруженных Сил Украины, дислоцированных в Крыму, числились 13 тысяч 468 военнослужащих, из них 4 тысячи 637 офицеров, а также 8 тысяч 830 рядовых, сержантов и старшин. После присоединения Крыма к России нам материк уехали 3 тысячи 991 военнослужащий, в том числе 1 тысяча 649 офицеров и 2 тысячи 342 рядового, сержантского и старшинского состава. Таким образом, более 70% остались на полуострове.

Тымчук отмечает, что среди вернувших – 217 сотрудников Службы безопасности Украины. Это менее 14% от списочного состава на 1 марта 2014 года. 1 тысяча 402 сотрудника СБУ остались в Крыму.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 07.11.17

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