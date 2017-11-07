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NewDayNews.ru

Вторник, 7 ноября 2017, 11:11 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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На крымской границе с украинки сняли корсет, набитый долларами

На крымской границе с украинки сняли корсет, набитый долларами

Жительницу Украины задержали в автомобильном пункте пропуска «Джанкой» при попытке провезти через границу крупную партию денег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе проведения тщательного осмотра у гражданки соседнего государства 1957 года рождения под одеждой, в поясе, сделанном из эластичного бинта, сотрудники пограничного управления ФСБ Крыма обнаружили свыше 31 тысячи долларов США и 3 тысяч евро.

Известно, что женщина приехала в Крым из Кривого Рога и следовала в Симферополь. По ее словам, деньги она «везла детям для покупки квартиры в Крыму, декларировать не захотела, побоявшись, что их отнимут в украинском пункте пропуска».

В настоящее время все выявленные денежные средства переданы инспектору Джанкойского таможенного поста. Решается вопрос о привлечении гражданки Украины к административной ответственности, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.

Джанкой, Анастасия Зук

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