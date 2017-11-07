Крымским чиновникам облегчат получение субсидии на приобретение жилья

Крымчанам-госслужащим, постоянно проживавшим на территории полуострова с 1992 года, облегчат получение субсидии на приобретение жилья. Соответствующее постановление Правительства РФ вступило в силу 7 ноября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , теперь при расчёте единовременной жилищной субсидии будет учитываться стаж работы в государственных органах до воссоединения полуострова с Россией.

Это касается чиновников, занимавших должности руководителей и специалистов с 1 января 1992 года по 31 декабря 1993 года в госорганах и органах местного самоуправления, образованных в соответствии с конституцией Крымской УССР и Конституцией РК. Кроме того, украинский стаж будет учитываться тем, кто с 1 января 1994 года по 17 марта 2014 года работал в качестве депутатов, судей, а также занимал должности, по которым присваивались дипломатические ранги, классные чины работников прокураторы, воинские и специальные звания.

Обязательным условием является постоянное проживание на территории Крыма и Севастополя до 18 марта 2014 года.

Напомним, согласно законодательству РФ, получить субсидию могут государственные работники, не имеющие собственного жилья, проживающие в общежитии, коммунальной квартире или в жилище, несоответствующем необходимым бытовым нормам.

Размер и вид субсидии в каждом случае определяется индивидуально, исходя из стажа работы на государственной должности.

Для точного определения введен специальный коэффициент 0.05, означающий увеличение размера субсидии на это значение за каждые последующие 5 лет в стаже.

если стаж работника составляет не более 5, но не менее 3 лет, то коэффициент равен 1,05;

от 5 до 9 лет коэффициент составляет 1,1;

от 9 до 11 лет коэффициент увеличивается до 1,15;

от 11 до 15 лет стажа коэффициент достигает значения 1,2;

от 15 до 20 уровень коэффициента 1,25;

стаж более 20 лет позволяет увеличивать коэффициент на 0,05 за каждый год службы, но не более 1,5.

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Москва, Артем Рокотов

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