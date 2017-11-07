В Киеве залили цементом Вечный огонь

В Киеве неизвестные залили цементом Вечный огонь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел 6 ноября в Парке вечной славы.

Проходивший мимо могилы неизвестного солдата мужчина заметил, что огонь не горит. Приблизившись, он увидел, что мемориал залит цементом. Прохожий вызвал полицию. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили поблизости еще 8 ведер с цементом. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, мемориал был открыт 6 ноября 1957 года в память о защитниках и освободителях Киева в годы Великой Отечественной войны. Немецкие войска подошли к городу в июле 1941 года. Оборона длилась 2 месяца. Красная армия потеряла более 700 тысяч человек, из них 627,8 тысяч безвозвратно. Киев был сдан 26 сентября.

Операция по освобождению Киева началась 3 ноября 1943 года. К утру 6 ноября город был полностью освобожден от фашистов.

Отметим, в апреле текущего года вандалы уже разоряли мемориал – сняли с него бронзовые детали.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 07.11.17

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