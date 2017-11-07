Ялтинцы боятся за детей: в городе появилась стая собак-убийц

Жители Ялты напуганы информацией о появившейся в городе стае агрессивных собак, устроивших охоту на кошек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ялтинцы предполагают, что от нападения псов могут пострадать не только другие животные, но и дети.

О встрече со стаей в одном из городских пабликов в Facebook написала местная жительница.

«В 19-00 на Суворовской -16 свора из диких, огромных десяти собак разодрала кошку на несколько частей. Я не могла зайти в подъезд и спрятаться от них. На руках у меня была двухмесячная дочь, рядом маленький сын. Визг кошки, которую на живую рвут на части, а также запах свежей мертвечины, мы с сыном, наверно, не забудем уже никогда. Весь двор в кусках кошки. Как мы орали – слышно было, наверно, на Луне. Потом я отмывала нашу обувь от крови, а муж выносил на мусорку останки кошки», – рассказала ялтинка.

При этом она подчеркнула, что помощи в решении проблемы со стороны городских властей, видимо, стоит ожидать только «когда сожрут ребенка».

В общественной организации «Ковчег», с которой администрация заключила контракт на выполнение работ по регулированию численности бродячих животных, утверждают, что с информацией о происшествии ознакомлены. Однако, по их данным – на этой улице бездомных собак числится меньше десяти.

«Мне звонила представитель коммунальной службы с улицы Суворовской. Сказала, что там живет три собаки. Сейчас мы туда приедем, всех кастрируем и стерилизуем. Посмотрим, есть ли агрессивные животные – если такие найдутся, мы их изолируем у себя в приюте», – рассказала корреспонденту РИА «Новый День» руководитель организации «Ковчег» Анна Сергеева, добавив, что нападения собак на кошек можно объяснить «пищевой цепочкой», поэтому следует «регулировать только те ситуации, где собаки угрожают людям».

По словам Сергеевой, в данный момент в Ялте есть две стаи собак, которые сложно поддаются отлову. Одна из них состоит из порядка шести собак, и находится в районе заброшенных виноградников и пансионата «Заря». Другая, примерно той же численности, – в районе еще одного заброшенного пансионата, в народе известного как «Звездочка».

В прошлом году организации выделили 450 тысяч рублей, за счет чего в декабре было стерилизовано и выпущено 140 собак. В 2017 году сумма контракта составила порядка 2 миллионов 100 тысяч рублей, за счет чего «Ковчег» стерилизует 540 собак. Также эти средства предусмотрены на эвтаназию 147 безнадежно больных и агрессивных животных. Причем последним дают шанс избежать смертельного укола: в течение определенного времени с ними работают кинологи и зоопсихологи, пытаясь их социализировать. По мнению Сергеевой, текущее финансирование, просчитанное госкомитетом по ветеринарии Крыма, является достаточным.

Напомним, для решения в Крыму острой проблемы бездомных животных, Госсовет республики принял закон, предусматривающий их отлов и стерилизацию. Однако за принятием документа соответствующая работа не последовала: в бюджете не оказалось на это средств. Деньги начали выделять только со второго полугодия, задействовав дополнительные доходы. Только после появления финансирования, администрации городов начали заключать контракты на стерилизацию.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 07.11.17

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