Крымская осень: на полуострове массово цветет тропическая юкка (ФОТО)

Первый снег и похолодание не помешали пышному цветение юкки по всему Крыму.

Как рассказал РИА «Новый День» старший научный сотрудник Никитского ботанического сада Александр Максимов, в отличие от многих растений, «перепутавших» весну и осень из-за температурных колебаний, юкке по видовым особенностям положено цвести 3-4 раза в год. На полуострове она обычно цветет дважды.

«В Крыму второе цветение, как правило, попадает на первое серьезное похолодание и снег. Но растение переносит низкие температуры достаточно неплохо», – объяснил ученый.

По словам Максимова, впервые юкка попала в Никитский ботанический сад из Мексики несколько десятилетий назад, а уже потом распространилась по всему полуострову.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 07.11.17

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