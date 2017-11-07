В Крым идет потепление

В Крым возвращается хорошая погода – зима отступила.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на неделе на полуострове будет тепло и сухо. «У нас установится хорошая погода, которая будет определяться южной периферией антициклона. Температура воздуха днем до +15 градусов, ночью до +10, на побережье до +13. В субботу и воскресенье также без осадков и даже еще на несколько градусов потеплеет», – сообщила РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

Напомним, на прошлой неделе зима устроила в Крыму снежное шоу. В некоторых районах полуострова из-за снега было парализовано движение автотранспорта.

Симферополь, Анастасия Зук

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