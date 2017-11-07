В Крыму разрешили оспаривать решения о национализации недвижимости – соответствующее решение принял Конституционный суд РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в суд обратились ООО «Дайвинг-Центр «Соляриус»», ООО «ФОРМАТ-ИТ» и ООО «Промхолдинг», обжаловав положения регионального закона «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», а также постановления Госсовета РК «О вопросах управления собственностью Республики Крым».

По мнению истцов, оспариваемые нормы позволяют «произвольно устанавливать исключения из общего правила о сохранении права собственности на объекты недвижимого имущества, возникшее до вступления в силу закона об образовании в составе РФ двух новых субъектов».

Как уточнили в КС, согласно нормам оспоренного закона, собственники сохраняют право собственности на имущество, возникшее у них до вхождения Крыма и Севастополя в состав России, за исключением случаев, предусмотренных российскими и крымскими нормативным правовыми актами. При этом право собственности на недвижимое имущество у прежнего правообладателя прекращается со дня его включения в перечень имущества, считающегося собственностью Крыма.

«Сам по себе факт включения имущества в перечень не может быть основанием для отказа судом в рассмотрении дела о правомерности введения в него спорных объектов недвижимости. Суды не должны подходить к рассмотрению таких вопросов формально и обязаны исследовать фактические обстоятельства дела с учетом имевшей место структурной перестройки экономики и преобразования отношений собственности на спорное имущество»,– цитирует представителей КС «Коммерсант».

В суде пояснили, что в перечень включалось имущество, в отношении которого существовали «обоснованные предположения о его принадлежности Украине»,– в частности, из-за отсутствия «надлежаще оформленных документов, подтверждающих право собственности иных лиц на такое имущество, бесхозяйности имущества или же отсутствия правовых оснований выбытия этого имущества из государственной собственности».

«При этом прекращение права собственности на крымское имущество со дня включения его в перечень не предопределяет распространение действия данного правила в отношении имущества физических и юридических лиц, право собственности которых возникло до 17 марта 2014 года и имеет надлежащие правовые основания... Правоприменительные решения по делам заявителей подлежат пересмотру»,– подчеркнули в суде.

Напомним, на основании спорных норм у предпринимателей было изъято около 250 объектов недвижимости, а в судах рассматривается около сотни аналогичных дел.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 07.11.17

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