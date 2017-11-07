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Вторник, 7 ноября 2017, 18:07 мск

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Крым

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Больше половины жителей Севастополя недовольны работой коммунальщиков

Больше половины жителей Севастополя недовольны работой коммунальщиков

Большинство жителей Севастополя недовольны работой коммунальщиков. Об этом свидетельствуют данные соответствующего исследования, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследование проводилось в 38 крупных и средних городах России.

Оказалось, лишь 32% севастопольцев полностью или в основном довольны работой местных служб ЖКХ сферы, а также качеством обслуживания жилья. Текущее благоустройство Севастополя вызывает одобрение только у половины жителей города. Внешним видом домов, состоянием коммуникаций, подъездов и лифтов довольны 54% севастопольцев.

В то же время, 77% жителей города считают, что в Севастополе строят достаточное количество новых домов. Признали удобным для жизни город 89% севастопольцев.

Тем не менее, единый индекс оценки системы ЖКХ населением, сложившийся из всех показателей, в Севастополе составил 26. С ним город занял 33-е из 38 мест в рейтинге. Хуже ситуация с ЖКХ, по мнению россиян, сложилась в Омске, Астрахани, Махачкале, Владивостоке и Волгограде. В пятерку самых благополучных городов попали Набережные Челны, Тюмень, Грозный, Краснодар и Красноярск.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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