В Крыму легковушка упала с железнодорожного моста

В Крыму автомобиль слетел с железнодорожного моста.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, инцидент произошел 6 ноября около 23 часов в поселке Почтовое. 25 летний водитель «ДЭУ Нексия», проезжая мост, не справился с управлением и врезался в дорожный отбойник. Легковушка зависла на краю моста, а потом опрокинулась и упала на крышу в 4 метрах от железнодорожных путей.

Сотрудники МЧС при помощи такелажного оборудования оттащили автомобиль на безопасное расстояние от железнодорожных путей. Операция заняла около часа.

Сам водитель в момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности и не пострадал.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 07.11.17

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