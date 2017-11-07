В Ялте поймали мнимого хэндхантера

В Ялте задержали мошенника, который восемь месяцев водил за нос местных жителей, мечтающих устроить сына на высокооплачиваемую работу.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, 35-летний ялтинец в одном из городских кафе предложил случайному знакомому обеспечить его сына высокооплачиваемой работой в правоохранительных органах. Для убедительности он даже продемонстрировал удостоверение сотрудника одной из организации. За посреднические услуги мужчина попросил денежное вознаграждение.

В течение 8 месяцев ялтинец регулярно приносил «кандидату на службу» тестовые задачи для подготовки к конкурсному испытанию и успел выманить у доверчивых горожан 828 тысяч рублей. Наконец, претенденты устали ждать и выяснили, что организации, в которой им предложили работу, не существует. Между тем, молодой человек, ожидавший места, даже уволился из учреждения, в котором работал до появления новой «перспективы».

В отношении мошенника, уже имевшего проблемы с законом за аналогичное преступление, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере). Ему грозит до 6 лет лишения свободы. В настоящее время крымчанин заключен под стражу.

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 07.11.17

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