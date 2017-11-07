В Керчи возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб ребенок

Следственный отдел УМВД России по Керчи возбудил уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором два человека погибли и еще 9 получили тяжелые травмы.

Как рассказали РИА «Новый день» в пресс-службе МВД по Крыму, в минувшую субботу в поселке Аджимушкай, расположенном неподалеку от Керчи, ВАЗ-2105 выехал на «встречку» и столкнулся с «Hyundai».

В результате аварии ее виновник и пятилетний пассажир «Жигулей» погибли. Еще 9 человек, в том числе дети двух, трех и десяти лет были доставлены в городскую больницу №1. Четверых пострадавших в тяжелом состоянии отправили в реанимацию. Вечером того же дня два вертолета забрали двух детей и женщину в симферопольские больницы. 5 ноября санавиация транспортировала в крымскую столицу еще одного ребенка с переломом плеча, разрывом печени и селезенки.

На сегодняшний день в керченской горбольнице остаются четверо взрослых: женщина-пассажир «пятерки» в тяжелом состоянии (в реанимации) и трое в травматологическом отделении – женщина-водитель «Hyundai» (32 года), мужчина-пассажир этого же авто (34 года), мужчина-пассажир ВАЗ-2105 (33 года), сообщает городской сайт kerch.com.ru.

Проводятся экспертизы и следственные мероприятия.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 07.11.17

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