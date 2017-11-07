«Снова мы в бой пойдем..." Коммунисты Севастополя собираются засудить правительство Овсянникова

Коммунисты Севастополя намерены засудить правительство города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной для иска послужит отказ местных чиновников согласовать прохождение колонны празднующих 100-летие Октябрьской революции по центральному проспекту Севастополя.

Как пояснил РИА «Новый День» первый секретарь Севастопольского городского комитета КПРФ Василий Пархоменко, правительство согласовало проведение митинга на площади Нахимова, но не одобрило традиционный для КПРФ маршрут шествия. Предложив при этом альтернативный маршрут – через Матросский бульвар и улицу Воронина на площадь Лазарева.

«С учетом возрастного контингента, с учетом тех сужений, которые там есть – там через калитки надо проходить, это был просто-напросто идиотизм. Как мы выяснили, это амбиции господина Овсянникова (Дмитрий Овсянников, губернатор Севастополя – прим. «НД»). Все его уговаривали – не надо это делать, 100 лет демонстрация ходила по этому маршруту. Видно он попытался, будем говорить, показать, кто в городе хозяин», – считает Василий Пархоменко.

Севастопольская ячейка КПРФ направила властям уведомление об отказе от предложенного маршрута, подчеркнув, что шествие после митинга все равно пройдет по центральному проспекту.

«Полиция попыталась воспрепятствовать нашему проходу. Но я им культурно и вежливо предложил не делать этого. Потому что остановить такую массу людей – это просто-напросто было не в их силах, и не было в этом никакой необходимости. Мы прошли в течение 15 минут, не создавая никаких проблем в городе, а наоборот – получая приветствия от водителей и граждан нашего города», – рассказал Пархоменко, добавив, что «полиция повела себя достаточно разумно в этой ситуации».

В то же время, по его информации, сотрудниками МВД все равно были составлены административные протоколы. Пархоменко уверяет, что в КПРФ к этому варианту были готовы: «Будем в судах отстаивать свою правоту», – заключил политик.

В пресс-службе управления МВД России по Севастополю подтвердили, что протоколы были составлены, но не конкретизировали в отношении кого.

«Был составлен административный протокол за нарушение установленного порядка организации либо проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетов. Шествие не было согласовано правительством. Еще один протокол был составлен за неповиновение требованиям сотрудника полиции», – сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе управления.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 07.11.17

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