«Чужой» в Севастополе: море выбросило странное существо (ФОТО)

Странного морского обитателя обнаружили жители Севастополя на одном из песчаных пляжей города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фотографию находки крымчанка выложила в социальную сеть. Странный морской обитатель одновременно напугал и удивил пользователей.

«Сама не знаю, что это, но оно шевелило щупальцами. Длина примерно 30-40 сантиметров», – сообщила РИА «Новый День» Анастасия Мирошниченко. Одни предположили, что это птица, которую поедают крабы. Другие отметили, что это существо из фильма «Чужой». Пока никто так и не смог определить к какому виду живых существ относится данная находка.

Впрочем, нашлись в Севастополе и скептики, заявившие, что это всего лишь веник в мазуте.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 07.11.17

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