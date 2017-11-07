Ялтинцы требуют наказать виновных за срыв отопительного сезона

Жители Ялты требуют наказать виновных за срыв отопительного сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ялтинцы, в жилье которых тепло так и не поступило, пытаются добиться от властей вмешательства в ситуацию.

Так, жильцы дома №29 на улице Московская написали обращение на имя врио главы города, первого заместителя главы администрации Ялты Елены Сотниковой, в котором указывают, что длительное отсутствие отопления может отразиться на их здоровье.

«Температура в квартирах составляет 12-14 градусов, батареи отопления ледяные. В доме проживают в основном пенсионеры, и отсутствие отопления может привести к ухудшению их здоровья», – цитирует «Ялта-24» обращение, в котором утверждается, что тепла в доме №29 нет с момента начала отопительного сезона – со 2 ноября.

В обращении указывается, что многократные жалобы в ГУП «Крымтеплокоммунэнерго», МУП РЭО №2, а также дежурному в «аварийную службу 1550» не принесли никакого результата.

«Ремонта и мер по обеспечению подачи тепла в квартиры не производилось и по настоящий момент не производится. Также выяснилось, что МУП РЭО №2 работ по подготовке к отопительному сезону не производило, что нарушает сразу несколько распоряжений администрации Ялты («О подготовке к отопительному сезону», «О начале отопительного сезона»), а также постановление Правительства Российской Федерации от 6.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», – сообщают ялтинцы в обращении.

Напомним, это не первые жалобы ялтинцев на отсутствие отопления. При этом заместитель главы администрации города Владимир Блажнов 3 ноября заявлял, что работа по подключению жилых домов будет закончена до 5 ноября.

Как уже сообщал «Новый День», администрация Ялты затянула со сроками начала отопительного сезона. Постановление, в соответствии с которым госпредприятия должны были организовать подачу теплоносителя в жилищный фонд, было подписано Еленой Сотниковой лишь 31 октября. Срок начала отопительного сезона – 2 ноября. При этом в администрациях других городов Крыма соответствующие документы были подписаны в основном до 26 октября.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 07.11.17

«Чужой» в Севастополе: море выбросило странное существо (ФОТО). / «Снова мы в бой пойдем..." Коммунисты Севастополя собираются засудить правительство Овсянникова. / В Керчи возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб ребенок. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»