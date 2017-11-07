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Вторник, 7 ноября 2017, 18:07 мск

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Крым

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Ялтинцы требуют наказать виновных за срыв отопительного сезона

Ялтинцы требуют наказать виновных за срыв отопительного сезона

Жители Ялты требуют наказать виновных за срыв отопительного сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ялтинцы, в жилье которых тепло так и не поступило, пытаются добиться от властей вмешательства в ситуацию.

Так, жильцы дома №29 на улице Московская написали обращение на имя врио главы города, первого заместителя главы администрации Ялты Елены Сотниковой, в котором указывают, что длительное отсутствие отопления может отразиться на их здоровье.

«Температура в квартирах составляет 12-14 градусов, батареи отопления ледяные. В доме проживают в основном пенсионеры, и отсутствие отопления может привести к ухудшению их здоровья», – цитирует «Ялта-24» обращение, в котором утверждается, что тепла в доме №29 нет с момента начала отопительного сезона – со 2 ноября.

В обращении указывается, что многократные жалобы в ГУП «Крымтеплокоммунэнерго», МУП РЭО №2, а также дежурному в «аварийную службу 1550» не принесли никакого результата.

«Ремонта и мер по обеспечению подачи тепла в квартиры не производилось и по настоящий момент не производится. Также выяснилось, что МУП РЭО №2 работ по подготовке к отопительному сезону не производило, что нарушает сразу несколько распоряжений администрации Ялты («О подготовке к отопительному сезону», «О начале отопительного сезона»), а также постановление Правительства Российской Федерации от 6.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», – сообщают ялтинцы в обращении.

Напомним, это не первые жалобы ялтинцев на отсутствие отопления. При этом заместитель главы администрации города Владимир Блажнов 3 ноября заявлял, что работа по подключению жилых домов будет закончена до 5 ноября.

Как уже сообщал «Новый День», администрация Ялты затянула со сроками начала отопительного сезона. Постановление, в соответствии с которым госпредприятия должны были организовать подачу теплоносителя в жилищный фонд, было подписано Еленой Сотниковой лишь 31 октября. Срок начала отопительного сезона – 2 ноября. При этом в администрациях других городов Крыма соответствующие документы были подписаны в основном до 26 октября.

Ялта, Леонид Маковецкий

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